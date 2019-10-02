Петропавловск-Камчатский, , 06:49 — REGNUM Вулкан Шивелуч выбросил девятикилометровый столб пепла на Камчатке, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Сообщается, что выброс пепла произошел утром 2 октября, высота столба составила около 9000 метров. Отмечается, что пепел пока не выпадал в населенных пунктах Камчатки, однако специалисты не исключают пеплопада в Усть-Камчатском районе. Туристических групп и маршрутов движения воздушных судов в районе вулкана в настоящее время нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой около семи километров. Тогда на пути пеплового шлейфа населенных пунктов не было. Также в районе происшествия не было туристических групп и маршрутов движения воздушных судов.

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