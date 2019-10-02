Екатеринбург, , 05:49 — REGNUM В Екатеринбурге во время движения автобуса общественного транспорта по маршруту № 19 произошёл конфликт между мужчиной-кондуктором и пассажиркой. Инцидент закончился рукоприкладством, а разбушевавшуюся женщину пришлось высадить из общественного транспорта.

Как сообщает информационный портал Е1, инцидент произошёл вечером 1 октября. Всё началось с того, что кондуктор сделал замечание женщине, которая оставила в проходе мешающий другим пассажирам пакет. Однако пассажирка отказалась убирать пакет, после чего начался словесный конфликт.

Один из очевидцев сделал видеозапись инцидента. На ней видно, как женщина наносит удары кондуктору. При этом часть пассажиров призывали кондуктора к терпению и просили прекратить конфликт «потому что вы мужчина». Тем не менее, после этого пассажирку силой высадили на остановке, вернув ей деньги за проезд.

Напомним, что ранее в Екатеринбурге уже происходили конфликты в общественном транспорте, во время которых пассажиры вели себя не адекватно. Так в начале сентября, опоздавший на троллейбус молодой человек искусал водителя.

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