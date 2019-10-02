Екатеринбург, , 05:16 — REGNUM В Екатеринбурге нашли сбежавшую из дома 17-летнюю девушку. Как сообщили информационному порталу Е1 в отделе по связям со СМИ городского УМВД, в отношении девушки за время её отсутствия дома никаких противоправных действий не совершено.

Как пояснила девушка полиции, она сбежала из дома из-за конфликта с матерью и всё это время ночевала в подъездах. Сама мать наличие конфликта с дочерью отрицает.

Как сообщало ИА REGNUM, девушка сбежала из дома ещё 24 сентября. О её пропаже заявила мать, которая обратилась в полицию.

Отметим, что это не первый раз, когда несовершеннолетняя убегает из дома. Из-за своих поступков девушка состоит на учёте в отделе полиции по делам несовершеннолетних.

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