Владивосток, , 04:36 — REGNUM В южнокорейском Ульсане власти зафиксировали утечку химических веществ из сгоревшего танкера, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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После взрыва на судне Stolt Groenland, на котором в числе экипажа находилось 10 россиян, огонь перекинулся на стоящий рядом сухогруз Bow Dalian, в общей сложности пострадало 18 человек.

Как сообщает агентство YonhapNews, при взрыве получила пробоину ёмкость с химическими веществами, находящимися на борту танкера. В настоящее время в порту в воздухе фиксируется шестикратное превышение допустимого значения этого вещества.

Как сообщало ИА REGNUM, в порту Ульсан в Южной Корее взорвался и загорелся танкер, на борту которого были россияне.