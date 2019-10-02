Лима, , 04:17 — REGNUM Число погибших в результате падения автобуса в пропасть в Перу увеличилось до 23 человек, сообщает служба по надзору за пассажирским и грузовым транспортом республики.

По последним данным, 23 человека погибли в результате ДТП. Еще 30 человек получили травмы различной степени тяжести. Ранее сообщалось о 23 погибших и 14 раненых.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября пассажирский автобус упал в пропасть с высоты в 100 метров в перуанской провинции Киспиканчи, расположенной в регионе Куско, где находится древний город Мачу-Пикчу. Отмечалось, что автобус сорвался в пропасть с высоты в 100 метров.

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