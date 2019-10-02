Казань, , 03:18 — REGNUM Одна из районных прокуратур Татарии добилась через решение суда блокировки сразу нескольких сайтов, на которых были размещены «рецепты» кустарного изготовления взрывчатых веществ и устройств. Работа проводилась в рамках системного надзора в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Опасные сайты обнаружили сотрудники прокуратуры Верхнеуслонского района во время мониторинга сети Интернет. Был подан иск о признании информации запрещённой к распространению в России. Суд иски удовлетворил и четыре сайта на основании этого были заблокированы.

В ведомстве уточнили, что подобные «рецепты» могли использовать для противоправных целей. Работа в этом направлении продолжается.

Напомним, в Поволжье также надзорные инстанции ведут активную борьбу с сайтами, которые торгуют поддельными документами об образования и справками о прохождении ЕГЭ. Также в конце июля 2019 года блокировке подвергли три сайта, что предлагали «липовые» справки о доходах — для оформления кредитов.

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