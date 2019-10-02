Якутск, , 02:14 — REGNUM Микроавтобус Toyota Hiace перевернулся в Якутии, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС России.

Сообщается, что авария произошла в Горном районе на 158-м километре трассы Вилюй. Микроавтобус опрокинулся на дороге, что привело к возгоранию транспортного средства. В результате ДТП пострадали девять человек, их госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября пассажирский автобус упал в пропасть в Перу. В результате аварии десять человек погибли, еще 14 получили травмы различной степени тяжести. Отмечалось, что автобус сорвался со 100-метровой высоты.

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