Бугульма, Татария, , 00:40 — REGNUM В Бугульме закрыли кафе «Донер кебаб» по решению суда в связи с регистрируемыми ранее случаями заболевания сальмонеллезом и острой кишечной инфекцией. Все пострадавшие ели шаурму из этого кафе, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора по Татарии.

В кафе же в ходе санитарно-эпидимиологического расследования были выявлены грубые нарушения санитарного законодательства: помещения находились в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии, нет необходимого количества моечного оборудования, персонал работал без прохождения медицинского осмотра, мероприятия по дератизации и дезинсекции не проводились.

Кафе закрыто до устранения всех нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа в Якутии было зарегистрировано 42 случая острой кишечной инфекции посетителей ресторанов «София» и «Белые ночи» в Якутске. У 11 пациентов — сальмонеллез. Выявление больных осуществлялось среди посетителей четырех свадеб, которые состоялись с 16 по 18 августа. Региональный Роспотребнадзор в связи с угрозой здоровью населения наложил запрет на 90 суток на работу четырёх ресторанов сети «Сеул»: «Белые ночи», «София», «Пхеньян Гван» и «Стелла». В ходе проверок были установлены грубейшие нарушения в работе пищеблоков.