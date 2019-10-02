Нижний Новгород, , 00:27 — REGNUM Главврач Балахнинской центральной районной больницы, вице-президент межрегиональной общественной организации «Ассоциация флебологов» решением Нижегородского областного суда оставлен в СИЗО. Ранее прокурору Нижегородской области было внесено апелляционное представление по вопросу изменения меры пресечения в отношении врача Генпрокуратурой РФ.

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Аналогичное представление в отношении его коллеги, ранее арестованного хирурга дзержинской Больницы скорой медицинской помощи, возвращено на дооформление, уточняет «Коммерсантъ-Приволжье».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября по ходатайству следователя как фигурант дела о хищении средств у пациентов под стражу взят главврач одной из балахнинских больниц. В деле фигурирует также хирург из больницы скорой помощи Дзержинска. Следствие считает, что в 2015—2016 годах фигурант из Балахны, который на тот момент работал завотделом Приволжского федерального медицинского исследовательского центра, являясь участником операций в дзержинской больнице, под предлогом покупки дорогостоящего медоборудования, которое предоставляется безвозмездно по программе, «похитил у пациента денежные средства». В общей сложности тремя частями было похищено 362 тыс. рублей.

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За хирургов вступилась Ассоциация флебологов России, которая направила обращение генпрокурору Юрию Чайке и президенту Союза «Национальная Медицинская Палата» Леониду Рошалю, в котором поставила вопрос об освобождении медиков из-под стражи.