Москва, , 22:44 — REGNUM Четыре человека пострадали в результате ДТП с двумя трамваями на востоке Москвы. Об этом 1 октября сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Столкновение трамваев произошло на Ростокинском проезде. В результате аврии пострадали четыре человека.

В настоящее время на месте ДТП работают представители экстренных служб, сотрудники полиции и медики бригады скорой помощи.

Информация о состоянии пострадавших и подробностях аварии уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух пострадавших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля «Волга» в Белгороде.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате ДТП с автобусом в Белгороде пострадали два человека