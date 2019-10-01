Астрахань, , 20:54 — REGNUM В Астраханской области завершено расследование уголовного дела 56-летнего местного жителя, который обвиняется по статье «Нарушение Правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Вечером 19 августа на 336-м километре трассы Волгоград — Астрахань мужчина за рулём Renault Logan не справился с управлением, и машина перевернулась. Сам водитель попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, открытым переломом голени, термическим ожогом бедра и тупой травмой живота. Его пассажир 1969 года рождения погиб на месте.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.