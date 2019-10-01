Мишкинский район, Курганская область, , 20:07 — REGNUM В Курганской области объявлено денежное вознаграждение гражданам, располагающим достоверной информацией об избиении ветерана Великой Отечественной войны в Мишкинском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по Зауралью.

В ночь на 6 сентября 2019 года в Мишкинском районе совершено разбойное нападение на участника Великой Отечественной войны. Глубоко пожилому человеку были причинены телесные повреждения, а также похищены его деньги.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Однако фигурантов дела нет. Гражданам, которые располагают сведениями о напавших на ветерана, в полиции обещают денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.