Санкт-Петербург, , 19:00 — REGNUM На Северо-Запад России надвигается слабеющий ураган «Мортимер», который дойдет до Санкт-Петербурга в виде обычного, но довольно мощного циклона. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает погодный центр Фобос.

Данный ураган уже прошел по странам Северной и Центральной Европы и сейчас ослабел до циклона. Он принесет на Северо-Запад штормовую погоду — скорость ветра усилится до 22 метров в секунду.

Из-за такого ветра возможно массовое падение деревьев, а также слабо закрепленных конструкций.

В Германии из-за ураган погиб один человек. В Чехии без электроснабжения остались 20 тысяч частных домовладений.

В Финском заливе из-за приближения штормовой погоды были закрыты затворы комплекса защитных сооружений и Кронштадтский корабельный фарватер.