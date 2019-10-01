Тюмень, , 18:55 — REGNUM В Тюмени сгорела кабина лифта в подъезде дома на улице Щербакова, 150. Пострадавших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Пожарный расчёт прибыл на место происшествия 1 октября в 14:16 по местному времени (12:16 мск). Горение было ликвидировано через 30 минут. В момент возгорания лифт находился в техническом отсеке.

Отмечается, что в связи с пожаром в подъезде прекратили работу интернет и кабельное телевидение. Причина возгорания устанавливается.