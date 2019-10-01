Рим, , 18:26 — REGNUM Крупный олень забрёл на одну из торговых улиц и зашёл в магазин одежды в курортном городке Кортина-д`Ампеццо на севере Италии. Об этом 1 октября сообщает газета il Gazzettino.

Олень появился в магазине утром, около 09:50 по местному времени. Животное бродило по магазину несколько часов. По информации издания, продавцы не смогли самостоятельно прогнать крупное животное из магазина и обратились за помощью к полиции.

Полицейские, оценив ситуацию, обратились, в свою очередь, за консультацией к ветеринарам. Район города был оцеплен, было принято решение вывезти животное в лес, предварительно усыпив.

Сообщается, что операция прошла успешно, оленю, весом в несколько центнеров, удалось вколоть снотворный препарат и вывезти из города в лес. Там животное отпустили на свободу. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее ИА REGNUM сообщало о спасении енота в Новосибирске, который бродил по городу и вёл себя агрессивно. Животное отвезли на базу для временного размещения.

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