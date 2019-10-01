Владимир, , 17:55 — REGNUM В городе Муроме (Владимирская область) вынесли приговор 29-летнему мужчине без определённого места жительства, признанному виновным в убийстве знакомого. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.

В начале 2019 года мужчина приехал в Муром, и там знакомый разрешил ему пожить вместе с ним в своей комнате коммунальной квартиры. Вместе они сдавали металлы в пункты приёма и занимались попрошайничеством. 5 января они поссорились во время распития алкогольных напитков, и гость несколько раз ударил хозяина комнаты ножом. Мужчина остался жив, но без оказания медицинской помощи к утру скончался. Обвиняемый вплоть до 9 января оставался жить в одной комнате с телом.

Происшествие выявил участковый инспектор полиции при поквартирном обходе дома. Бездомного признали виновным в убийстве и приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.