Саратов, , 17:53 — REGNUM Три человека погибли, ещё один получил травмы в результате ДТП с двумя легковыми автомобилями на трассе в Саратовской области. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария произошла около 11:00 (10:00 мск) в Пугачевском районе на 22 километре автодороги Пугачев — Клинцовка — Октябрьский. По предварительной информации, 37-летний мужчина, водитель автомобиля Opel Astra допустил столкновение с автомобилем Lada Vesta, которым управлял 63-летний мужчина.

В результате столкновения погибли водитель и двое пассажиров Opel Astra, девушка 1993 года рождения и мужчина 1970 года рождения. Водитель Lada Vesta был госпитализирован с травмами в лечебное учреждение.

Причины и обстоятельства ДТП, приведшего к гибели людей, устанавливаются.

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