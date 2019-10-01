Брянск, , 17:42 — REGNUM В поезде международного сообщения инспекторы Володарского таможенного поста Брянской таможни задержали гражданина Украины, который пытался ввезти на территорию РФ наркотические и психотропные вещества, сообщили 1 октября в пресс-службе Центрального таможенного управления. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Наркотические вещества Пресс-служба ЦТУ

Иностранца задержали при таможенном контроле поезда Киев — Москва. Мужчину поймали с поличным — он пытался, не привлекая внимания таможенников, вытащить тщательно спрятанный свёрток с расфасованными наркотиками.

«В свёртке находились восемь граммов марихуаны, шесть таблеток МДМА и почти три грамма амфетамина», — уточнил и. о. заместителя начальника таможни Александр Дралинский.

За контрабанду наркотиков мужчине грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.