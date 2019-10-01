Тюмень, , 17:43 — REGNUM В Тюменской области завершено расследование убийства предпринимателя, совершённого в 2017 году. Перед судом предстанет знакомый погибшего, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Следствием установлено, что в апреле 2017 года 44-летний предприниматель приехал домой к 38-летнему обвиняемому в садовый дом, который расположен по Велижанскому тракту города Тюмени. Между мужчинами вспыхнул конфликт, потерпевший толкнул хозяина дома. Обвиняемый в ответ взял штыковую лопату и ударил гостя по голове. Предприниматель скончался на месте. Тогда обвиняемый оттащил тело убитого в лесополосу и закопал. При этом присвоил имущество потерпевшего на общую сумму 1,8 млн рублей. Убитого объявил в розыск племянник.

По факту против обвиняемого было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство») и по ст. 158 УК РФ («Кража»). Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.