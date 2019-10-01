Москва, , 16:50 — REGNUM Сотрудник центрального аппарата Следственного комитета России Владислав Капустин скончался в одной из московских клиник после полученных ранений. Об этом сообщает сегодня, 1 октября, официальный представитель СК Светлана Петренко.

Напомним, что нападение на Капустина было совершено прямо на проходной штаб-квартиры Следственного комитета в Техническом переулке в Москве.

Нападавший ударил Капустина ножом в сердце и задел крупные сосуды. Фактически у Капустина не было шансов выжить — он скончался не приходя в сознание.

Нападавший был задержан. При первом же допросе стало понятно, что он ведет себя неадекватно. Выяснилось, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

По словам Петренко, вскоре будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза для определени психического состояния нападавшего.

В СК также отметили, что Капустин не занимался расследованием каких-либо дел — его работа была связана с обращениями граждан.

У погибшего сотрудника СК осталась жена и ребенок.