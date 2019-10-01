Липецк, , 16:47 — REGNUM На дорогах Липецкой области дорожные полицейские задержали 18 нетрезвых водителей, управлявших транспортными средствами. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Рейд проводился с 27 по 30 сентября. Теперь этим водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем до двух лет. За повторное нарушение водителей, уже попадавшихся за рулём в нетрезвом виде, ждёт уголовная ответственность.

В Липецкой области подобные мероприятия пообещали продолжить.