Тайбэй, , 16:47 — REGNUM Обрушение автомобильного моста на Тайване попало на видео. Ролик опубликован 1 октября на видеохостинге YouTube.

Видеозапись демонстрирует момент катастрофы во время проезда по мосту тягача-бензовоза.

Пролёт моста обрушился полностью. На кадрах видно, что под обломки попали несколько лодок, находившихся под мостом.

Мост 140-метровой длины высотой 18,5 метров над уровнем моря был построен в 1999 году. Причины обрушения выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября на Тайване рухнул мост. В результате пострадали не менее 10 человек. О погибших пока не сообщается, однако не исключено, что они могут находиться под обломками рухнувшей конструкции.

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