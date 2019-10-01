Пермь, , 16:57 — REGNUM Женщина-охранник школы №127 была приговорена Мотовилихинским районным судом города Перми к двум годам ограничения свободы после допуска в школу подростков, напавших на учеников и учителя. Об этом 1 октября сообщает пермский новостной портал 59.ru.

36-летней женщине, работавшей в момент нападения на школу подростков охранником, было предъявлено обвинение по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.

По версии следствия, женщина допустила в школу без пропуска двоих учеников, один из которых уже не являлся учащимся школы. Охранник ограничилась записью в журнале. Кроме того, охранник не запросила у подростков документы и не проверила у них ручную кладь.

Подсудимую признали виновной, по решению суда женщине запрещено в течение двух лет менять место жительства и покидать пределы Пермского района. При этом отмечается, что родители пострадавших в большинстве своём не считают охранника виновной.

Напомним, инцидент с нападением подростков на учителя и учеников четвёртого класса произошёл в Пермской школе в январе 2018 года. Двое подростков, пройдя в школу, нанесли раны ученикам и учителю, а потом и друг другу. Один из подростков был приговорён судом к девяти годам и восьми месяцам заключения, второй — к семи годам лишения свободы и принудительному лечению у психиатра, а также к штрафу размером около 7 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о перенесении заседания суда, рассматривающего дело женщины-охранника пермской школы №127.

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