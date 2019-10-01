Екатеринбург, , 16:45 — REGNUM На Среднем Урале с начала учебного года проводятся дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности детей, идущих в школы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Так на маршрутах движения детей в образовательные организации с 1 сентября установлены рубежи контроля за соблюдением скоростного режима. В течение месяца радары, расположенные в местах ограничения скорости возле школ, зафиксировали более пяти тысяч нарушений скоростного режима.

В ГИБДД напоминают о необходимости соблюдать Правила дорожного движения, особенно, возле учебных учреждений, в местах, где установлены знаки «Дети» и ограничения максимальной скорости.

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Напомним, что с начала 2019 года в Свердловской области в результате дорожно-транспортных происшествий погибли восемь детей и более 300 несовершеннолетних были травмированы.

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