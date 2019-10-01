Рязань, , 16:08 — REGNUM Микроавтобус «ГАЗ» в Рязани 1 октября заехал на тротуар и сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, на улице Гагарина водитель легкового автомобиля создал помеху проезжающей маршрутке. Ее водитель, пытаясь уйти от столкновения, выехал с проезжей части на тротуар и сбил проходящую девушку. Сообщается, что ее доставили в медучреждение.

Как передавало ИА REGNUM, в Крыму под Феодосией 1 октября в ДТП погибли три человека. Авария произошла в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей. Также сообщается о пятерых пострадавших.