Москва, , 15:55 — REGNUM Водитель автомобиля Lamborghini, отказавшийся уступить дорогу карете скорой помощи в Москве, задержан и привлечен к административной ответственности. Об этом заявила 1 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Видеозапись с зафиксированным нарушением была обнаружена полицейскими при мониторинге сети Интернет. На кадрах виден Lamborghini, водитель которого проигнорировал «скорую», которая ехала с включенными звуковыми и световыми сигналами.

Инцидент произошел на Волоколамском шоссе. Водителя задержали позже на Садовнической улице. В отношении 30-летнего мужчины возбуждено дело об административном нарушении — непредоставлении преимущества автомобилю со спецсигналами (ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ). По этой статье нарушителю грозит штраф или лишение прав на срок до одного года.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября автомобиль скорой помощи врезался в Москве в мачту освещения. Пострадали трое медиков.

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