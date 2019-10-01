Владимир, , 15:56 — REGNUM Два грузовых автомобиля и микроавтобус столкнулись под Владимиром 1 октября. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Владимирской области.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным МВД, столкновение произошло на 184 км трассы М7 «Волга». Пострадали водители обоих грузовиков, один пассажир грузового транспорта и трое пассажиров «Газели». Госпитализация ни для кого не потребовалась.

Также сообщается, что из-за ДТП на трассе было парализовано движение в течение нескольких часов.

Как передавало ИА REGNUM, 30 сентября в Оренбургской области легковой автомобиль сбил пешехода. Пострадавший от полученных травм скончался.