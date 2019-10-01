Самара, , 16:03 — REGNUM Обвиняемые в организации нарколаборатории в Самаре предстанут перед судом. Об это 1 октября сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, летом 2018 года двое ранее судимых местных жителей в квартире жилого дома организовали лабораторию по производству психотропного вещества амфетамина. По предварительным данным, все необходимые компоненты, вещества и оборудование для изготовления наркотика были приобретены через интернет.

Следователи считают, что в июле прошлого года обвиняемые произвели вещество, которое содержало в своем составе амфетамин, массой не менее 45 грамм.

Уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 228.3, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст.30, п. «г» ч.4 ст. 228.1, ч.2 ст. 228 УК РФ направлено в Октябрьский районный суд Самары для рассмотрения по существу.