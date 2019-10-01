Луганск, 1 октября 2019, 15:46 — REGNUM Наблюдатели Народной милиции ЛНР зафиксировали восемь очередей в воздух трассирующими пулями с позиций 46-й бригады ВСУ, заявил 1 октября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Он добавил, что в районе населённого пункта Болотенное, откуда велась стрельба, в тот момент работал беспилотный летательный аппарат (БЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, ранее в районе населённого пункта Старомихайловка был уничтожен украинский разведывательный БЛА типа «Крыло».
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