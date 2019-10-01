Москва, , 15:41 — REGNUM Следственный комитет России опубликовал кадры задержания мужчины, подозреваемого в убийстве полковника юстиции Владислава Капустина. Запись доступна для просмотра на официальном канале ведомства в YouTube.

Оператор снял место нападения на офицера СКР и мужчину в темной куртке, которого держат правоохранители. По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа возбуждено уголовное дело (статья 317 УК РФ).

Злоумышленника удалось сразу задержать, первичный допрос показал, что он ведет себя неадекватно. По предварительным данным, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Москве подвергся нападению офицер Следственного комитета, он исполнял служебные обязанности. Нападавший тяжело ранил офицера, спасти его жизнь не удалось.

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