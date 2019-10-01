Москва, , 15:53 — REGNUM В Москве ликвидировали наркопритон в районе Восточное Измайлово. Об этом 1 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Следствие установило, что ранее неоднократно судимая 37-летняя москвичка систематически предоставляла наркозависимым людям свою жилплощадь для совместного потребления запрещенных средств и веществ. Взамен женщина получала наркотики.

Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД России ликвидировали притон. В ходе обыска в квартире задержанной обнаружили и изъяли шприцы с остатками наркотического средства (героина), флакон, стеклянную трубку, ложку со следами нагара и иные предметы, используемые для потребления наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на западе Москвы было ликвидировано несколько наркопритонов.

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