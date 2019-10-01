Екатеринбург, , 15:44 — REGNUM На Урале суд вынес приговор в отношении жителя Верхней Пышмы, обвиняемого в повторном управлении автомобилем в пьяном виде (ст. 264.1 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Колючая проволока

Свердловский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры на приговор Верхнепышминского городского суда, и назначил гражданину наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении. Приговор вступил в силу.

Напомним, что суд первой инстанции признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 480 часов обязательных работ.

Отметим, что в 2016 и 2017 годах гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.