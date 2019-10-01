Лондон, , 15:23 — REGNUM В Великобритании у здания парламента был задержан мужчина, который пытался совершить суицид. Об этом сообщили в правоохранительных органах Лондона.

https://twitter.com/metpoliceuk/status/1178978139906744320

Инцидент произошёл сегодня, 1 октября, в первой половине дня. Депутат Хью Мерримен, который был свидетелем произошедшего, похвалил «невероятно смелый ответ» полиции.

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К счастью, никто не пострадал. При этом полицейские заявили, что мужчина был доставлен в больницу после осмотра на месте происшествия экстренными службами. Причины его поступка пока не известны.

https://twitter.com/HuwMerriman/status/1178969946157703168

Как сообщало ИА REGNUM, подобный инцидент произошел в сентябре в российском городе Ижевске. Около здания Госсовета Удмуртии, прямо перед началом очередной сессии парламента, мужчина пытался лишить себя жизни. Мужчина получил почти 100% ожогов тела и позднее скончался в больнице.

Альберт Разин, являясь активистом удмуртского движения, боролся за то, чтобы «дети учили удмуртский язык и его не забывали». Известно, что ранее он написал обращение к депутатам госсовета республики с призывом спасти удмуртский этнос.