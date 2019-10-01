Чойский район, , 15:20 — REGNUM Следователи в Республике Алтай возбудили уголовное дело по факту смерти в Чойской школе 16-летнего подростка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

После проведённой правоохранителями проверки выяснилось, что подросток уже не являлся школьником, поступив в профессиональное училище. Утром 30 сентября он пришёл в школу для сдачи учебников и решил позаниматься в спортзале.

«При подтягивании на турнике молодому человеку стало плохо, он потерял сознание. Проведённые учителем физической культуры совместно со школьным фельдшером реанимационные мероприятия оказались безрезультатными, мальчик скончался», — сообщили в СКР.

Предварительно в качестве причины смерти называют острую сердечную недостаточность. В настоящее время расследование произошедшего продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось, что подросток учился в 10 классе.

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