Рига, , 15:16 — REGNUM Сотрудники Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) задержали члена правления акционерного общества 'Latvijas Valsts ceļu' («Латвийские железные дороги») Эдгара Стродса. Об этом сообщает 1 октября портал Delfi.

В этой должности Эдгар Стродс работал с 2013 года, а до этого занимал руководящие должности в структурах Рижской думы. Стродс был задержан в рамках уголовного процесса по подозрению в использовании должностного положения в корыстных целях и в нанесении убытков государству, связанных с организацией конкурсов на проведение строительных работ, а также в бездействии должностного лица.

Санкционированные обыски, связанные с делом Стродса, прошли сегодня в 15 местах. Мужчину подозревают в использовании служебного положения в 2017 и 2018 г. при проведении конкурсов на закупку услуг по поддержанию и реставрации автодорог.

Вместе со Стродсом задержаны ещё двое, чьи имена KNAB не разглашает.