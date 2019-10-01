Пекин, , 15:14 — REGNUM В Китае сгорела ферма по майнингу криптовалюты стоимостью более $10 млн? сообщила управляющий партнер компании Primitive Ventures Дови Ван.

https://twitter.com/i/status/1178706886750691328

Отмечается, что ферма могла принадлежать компании Innosilicon, однако официальной информации пока нет. Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября пожарные ликвидировали возгорание здания в Ташкенте, в котором занимались майнингом биткоинов. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электрической сети.

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