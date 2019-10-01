Варшава, , 14:51 — REGNUM Как сообщили в пресс-центре Западно-Поморского воеводства Польши, в Щецинском заливе недавно были обнаружены неразорвавшиеся британские авиабомбы времён Второй мировой войны. Как сообщает «Польское радио», во вторник 1 октября проходит операция по их обезвреживанию.

В связи с операцией будет ограничена навигация на реке Свина в районе города Свиноустье, на некоторое время движение судов будет остановлено полностью. Мэр города Свиноустье распорядился эвакуировать жителей города в районе 200 метров от берега. В зоне 750 метров не рекомендуется находиться на открытом пространстве. За безопасностью будут следить патрули полиции, пограничников и пожарных.

В операции по обезвреживанию бомб задействован тральщик «Гопло-13» и команда из 12 водолазов-минёров. Две из трёх обнаруженных бомб будут вывезены в открытое море и там подорваны. Это британская авиационная морская мина типа Mark IV, которая была найдена близко к центру Щецинского залива и британская глубинная бомба типа Mk-XIII. Они содержат в общей сложности около 500 кг взрывчатого вещества.

Как рассказал пресс-секретарь 8-й флотилии Береговой обороны командор-подпоручик Гжегож Левандовский, что делать с третьей бомбой, ещё не решено. Это одна из самых больших авиабомб Второй мировой — английская Tallboy, весом около 5,5 тонны, длиной почти 6,5 м и диаметром почти 1 метр.

Интересно то, как английские бомбы оказались в Щецинском заливе. Дело в том, что до 1945 года вся эта местность принадлежала Германии и была заселена немцами. Щецин носил название Штеттин, а Свиноустье — Свинемюнде. В Щецинском заливе базировались корабли Кригсмарине — нацистского военно-морского флота.