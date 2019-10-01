Сочи, Краснодарский край, , 14:49 — REGNUM Уголовные дела по двум эпизодам превышения должностных полномочий возбуждены в отношении бывшего директора МУП города Сочи «Водоканал», сообщила 1 октября пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, в 2017 году обвиняемый, являясь руководителем МУПа, без согласования с мэрией заключил с коммерческой организацией договор на оказание услуг по хранению имущества предприятия. За эти услуги предприятие заплатило 500 тыс. рублей, а ещё 55 млн оказалось должно.

Кроме того, как полагают следователи, в том же году обвиняемый, при отсутствии законных оснований на изменение порядка технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения, не направил в мэрию предложение о включении в программу необходимых мероприятий и не отложил заключение безвозмездных договоров с потребителями. В результате предприятие не получило деньги за подключение новых абонентов — сумма недополученных средств составило более двух миллионов рублей.

Ещё девять миллионов рублей МУП потерял после того, как, по версии следствия, уже в 2018 году директор заключил договоры на платные юридические услуги — при наличии юристов в штате предприятия.

«В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч.3 ст.286 УК РФ) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в Следственном комитете.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года суд вынес приговор в отношении бывшего директора МУП «Водоканал» города Сочи Краснодарского края Сергея Винарского — суд признал его виновным в превышении служебных полномочий, из-за чего МУП недополучил более 38 миллионов рублей и избрал ему наказание в виде полутора лет в колонии-поселении.

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