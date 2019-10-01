Донецк, 1 октября 2019, 14:50 — REGNUM Силы Народной милиции ДНР в районе Старомихайловки уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ, заявил 1 октября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Донецкой Народной Республики Ринат Айгистов.
Он также отметил, что по данным разведки Народной милиции ДНР, украинские формирования продолжают использовать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для создания препятствия патрулям ОБСЕ.
Как заявил представитель Народной милиции ЛНР, ранее над прифронтовым населённым пунктом Логвиново был сбит беспилотник ВСУ, который проводил разведку.
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