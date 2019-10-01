Воронеж, , 14:32 — REGNUM 30 тыс. рублей штрафа заплатит руководитель ФКУ «Управление финансового обеспечения Минобороны РФ по Воронежской области», решение вынес Ленинский районный суд, приговор опубликован на сайте суда.

Руководитель финуправления, по данным следствия, принуждал подчиненных сдавать часть премий под предлогом проведения хозяйственных работ и улучшения бытовых условий работников. Всего за три года сотрудники выплатили руководителю 2,9 млн рублей, из них 800 тыс. действительно были потрачены на нужды управления, а остальными обвиняемый распорядился по собственному усмотрению.

Сам обвиняемый признал полностью вину, возместил материальный ущерб. Он также обратился к суду с ходатайством прекратить в отношении него уголовное дело и назначить ему судебный штраф.

«Уголовное дело прекратить с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей в доход государства», — говорится в решении суда.