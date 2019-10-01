Исламабад, , 14:35 — REGNUM Власти Пакистана спасли еще двух туристов из Великобритании, попавших в ловушку на склоне горы Койо-Зом, об этом 1 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Гора Койо-Зом Pervez Ahmad Khan

«Оставшиеся два гражданина Великобритании были спасены вооруженными силами Пакистана», — подчеркнул в комментарии журналистам агентства сотрудник местной полиции Салим Риаз.

По словам чиновников региона Читрал, один из спасенных получил травму, упав с высоты. Более подробной информации об их здоровье пока не приводится.

Напомним, ранее еще двое альпинистов из Великобритании были спасены вооруженными силами Пакистана. Также сообщалась, что в общей сложности в бедственном положении находятся пять человек.

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