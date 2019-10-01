Москва, , 14:29 — REGNUM Мужчина, который сегодня, 1 октября, напал с холодным оружием на сотрудника Следственного комитета РФ и смертельно его ранил, по предварительным данным, состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СКР.

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«С нападавшим, который был сразу же задержан, работают следователи, проводится его допрос», — уточнила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она добавила, что в ходе общения задержанный вёл себя неадекватно, поэтому было принято решение проверить его на вменяемость. Психолого-психиатрическая экспертиза для определения психического состояния предполагаемого убийцы будет проведена в самое ближайшее время, заверили в СКР.

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Как сообщало ИА REGNUM, нападение на офицера Следственного комитета РФ полковника юстиции Владислава Капустина было совершено в центре Москвы прямо возле здания ведомства 1 октября. Неизвестный нанёс ему серьёзное ранение. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, полковник скончался в медицинском учреждении, не приходя в сознание.

СК возбудил уголовное дело по факту причинения смертельного ножевого ранения сотруднику (ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).