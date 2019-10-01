Москва, , 14:25 — REGNUM Сотрудник Следственного комитета, на которого было совершено нападение в центре Москвы, умер в больнице. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко.

СК возбудил уголовное дело по факту причинения смертельного ножевого ранения сотруднику (ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сотрудник одного из подразделений центрального аппарата СК России при исполнении служебных обязанностей по организации приема граждан получил ножевое ранение у проходной ведомства (пер. Технический, ЦАО).

Нападавший задержан, проводятся следственные действия.

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