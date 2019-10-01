Село Чесма, Челябинская область, , 14:20 — REGNUM В Челябинской области два жителя Оренбуржья остаются на лечении после ДТП, произошедшего утром 30 сентября. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.

Их состояние средней тяжести. Лечатся они в райбольнице Чесмы, в хирургическом отделении.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане ехал из Сургута в Оренбуржье. Утром 30 сентября их автобус столкнулся с фурой.

Один из граждан погиб, пятеро получили травмы. Двое из них были отправлены лечиться амбулаторно, а один позднее скончался в реанимации.

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