Львов, Украина, , 14:21 — REGNUM В Яворовском районе Львовской области на трассе Львов — Краковец столкнулись два легковых автомобиля, сообщили 1 октября в пресс-службе национальной полиции области.

В результате аварии пострадали водители транспортных средств, а также три пассажира, среди которых шестилетний ребёнок.

Все пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Как сообщил ресурс «Информатор», ранее в Киевской области автомобиль Opel Vectra под управлением полицейского въехал в остановку общественного транспорта. В результате два человека получили травмы, одна женщина скончалась.

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