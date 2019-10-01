Львов, Украина, 1 октября 2019, 14:21 — REGNUM В Яворовском районе Львовской области на трассе Львов — Краковец столкнулись два легковых автомобиля, сообщили 1 октября в пресс-службе национальной полиции области.
В результате аварии пострадали водители транспортных средств, а также три пассажира, среди которых шестилетний ребёнок.
Все пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Как сообщил ресурс «Информатор», ранее в Киевской области автомобиль Opel Vectra под управлением полицейского въехал в остановку общественного транспорта. В результате два человека получили травмы, одна женщина скончалась.
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