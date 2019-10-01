Аткарск, Саратовская область, 1 октября 2019, 14:19 — REGNUM В Аткарске при пожаре в жилом доме погибли двое детей. Об этом говорится в сообщении управления МЧС по Саратовской области.
По данным ведомства, возгорание произошло в частном деревянном доме днем 1 октября. На момент прибытия пожарного подразделения дом был задымлен, однако угроза распространения огня отсутствовала.
В результате пожара погибли двое детей — годовалая девочка и мальчик пяти лет.
В настоящее время специалисты ведомства устанавливают причины произошедшего.
Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее в Аткарском районе произошел пожар, унесший жизни четырех человек. Огнем была охвачена площадь в 160 кв метров. Дом, где произошел пожар, был оборудован газовым котлом. По одной из версий, именно он и стал причиной возгорания.