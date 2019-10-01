Москва, , 14:10 — REGNUM Пострадавший в результате вооружённого нападения в центре Москвы сотрудник Следственного комитета РФ полковник Владислав Капустин скончался в больнице. Несмотря на усилия медиков, спасти его жизнь не удалось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

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Известно, что пострадавшего госпитализировали в НИИ им. Склифосовского в критическом состоянии. Он получил ранение грудной клетки в области сердца.

Добавим, что личность нападавшего уже установлена. Это 39-летний уроженец Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, неизвестный напал на сотрудника центрального аппарата СКР 1 октября прямо возле здания ведомства в Техническом переулке в Москве, когда последний выполнял обязанности по организации приёма граждан. Подозреваемого удалось задержать. Пока причины такого поступка неизвестны.