Ниамей, , 14:16 — REGNUM Агентства ООН намерены оказать помощь десяткам тысяч людей, пострадавших от сильного наводнения в Нигере. Об этом передает VOA Africa.

По информации радиостанции, наводнения, вызванные проливными дождями, начавшимися ещё в июне, унесли жизни 57 человек и затронули более 211 000 человек.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщает, что ситуация резко ухудшилась в последнюю неделю августа. Это произошло, когда уровень воды в бассейне Нигера достиг уровня паводка, а переполнение плотин в соседних Буркина-Фасо и Мали способствовало увеличению уровня воды.

«В то время в результате наводнения погибли десятки человек и пострадало почти полмиллиона человек… Каждый год наблюдается тенденция к увеличению числа людей, пострадавших от сезонных дождей. Мы наблюдаем удвоение числа пострадавших с 2015 года, а также увеличение материального ущерба, включая уничтожение сельскохозяйственных культур и гибель скота», — сказал представитель УКГВ Йенс Лаерке.

Наиболее пострадавшие регионы — это Зиндер, Маради и Агадес. Представители ООН сообщили, что более 16 000 домов были повреждены, в результате чего десятки тысяч людей остались без крова. Сотрудники Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) отмечают, что от наводнения пострадали около 123 000 детей.

Пресс-секретарь фонда Марикси Меркадо заявил, что дети наиболее уязвимы к респираторным инфекциям, болезням, передающимся через воду, и множеству других проблем.

«Дети в Нигере сталкиваются с недоеданием, периодическими эпидемиями и вспышками заболеваний, циклическими наводнениями, засухой и перемещением. Это, конечно, усугубляется нестабильностью в соседних странах. В настоящее время мы имеем приток тысяч беженцев и мигрантов. Все они нуждаются в базовых социальных услугах для выживания», — сказал Меркадо.

ООН называет приоритетными потребностями жилье, непродовольственные товары, продукты питания, воду, санитарию и предметы гигиены. Гуманитарные учреждения предупреждают, что им трудно удовлетворить насущные потребности из-за серьезного недофинансирования.