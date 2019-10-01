Сургут, Югра, , 13:55 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) завершилась внутренняя проверка по факту драки шестиклассниц на уроке физкультуры в школе № 31. Департамент образования администрации города совместно с сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних обнародовали результаты собственного расследования инцидента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пояснения по факту произошедшего дали директор, классный руководитель и учитель физкультуры. Как выяснилось, девочки стали толкать друг друга на последних минутах урока.

«Ничего этому не предшествовало, на предыдущем уроке девочки вели себя дружелюбно», — рассказала заместитель директора департамента образования Сургута Лилия Соловей.

На данный момент в школе № 31 будет откорректирован план воспитательной работы во избежание повторения подобных инцидентов. Решение о мерах воздействия на учителя физкультуры примет директор учебного заведения.

Напомним, драка между шестиклассницами произошла в конце сентября. В результате конфликта обе ученицы пострадали и были доставлены в больницу.

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