Анкара, , 13:57 — REGNUM За прошедшую неделю правоохранительные органы Турции задержали порядка 4 тыс. 430 нелегальных мигрантов, об этом 1 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Значительное число беженцев — 911 человек — было арестовано в провинции Эдирне, граничащей с Грецией и Болгарией. Все мигранты были доставлены в специальные учреждения, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.

Напомним, Турция продолжает оставаться удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.

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